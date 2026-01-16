Taglio agli aiuti ONU | cooperazione internazionale sotto attacco

L'ONU segnala un crescente attacco alla cooperazione internazionale, in un contesto caratterizzato da violazioni del diritto internazionale e da significativi tagli agli aiuti allo sviluppo e umanitari. Questa situazione mette a rischio la stabilità globale e la tutela dei diritti delle popolazioni più vulnerabili, richiedendo un’attenzione condivisa per preservare il ruolo fondamentale della cooperazione internazionale nel progresso e nella pace mondiale.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha attaccato i leader mondiali che, a suo dire, stanno cercando di “mettere la cooperazione internazionale in punto di morte”, in un contesto segnato da palesi violazioni del diritto internazionale. Guterres ha evitato di citare Paesi specifici. Nel suo ultimo discorso annuale sulle priorità dell’ONU, ha descritto un mondo attraversato da divisioni geopolitiche, conflitti e tagli agli aiuti, ribadendo anche la sua forte preoccupazione per la repressione violenta in Iran, alla vigilia di una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Taglio agli aiuti, ONU: “cooperazione internazionale sotto attacco” Leggi anche: Russia e Iran: "L'attacco a Caracas viola il diritto internazionale". Il presidente della Colombia: "Si riunisca l'Onu" Leggi anche: Dai salari agli scioperi, sotto attacco i diritti dei lavoratori La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. I tagli agli aiuti internazionali colpiscono le donne: chiuso 1 programma antiviolenza su 3; UN Women Italy,dopo tagli agli aiuti chiuso 1 programma antiviolenza su 3. UN Women Italy: i tagli agli aiuti internazionali non risparmiano le donne, chiuso 1 programma antiviolenza su 3 - Nel corso dell’ultimo anno la scure dei tagli agli aiuti internazionali1 non ha risparmiato nessuno e a farne le spese sono stati i gruppi più vulnerabili, a cominciare dalle donne vittime di violenza ... mediterranews.org

I tagli agli aiuti internazionali non risparmiano le donne, chiuso 1 programma antiviolenza su 3 - L’organizzazione rafforza la strategia di raccolta fondi chiamando al proprio fianco un gruppo di esperti del settore: Massimo Coen Cagli (Scuola di F ... notiziegeopolitiche.net

I tagli agli aiuti internazionali colpiscono le donne: chiuso 1 programma antiviolenza su 3 - Più di un’organizzazione su tre nel mondo ha chiuso o sospeso i propri programmi antiviolenza per mancanza di fondi, e oltre il 40% ha ridotto o interrotto servizi salvavita come rifugi, assistenza le ... msn.com

