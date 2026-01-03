Russia e Iran | L' attacco a Caracas viola il diritto internazionale Il presidente della Colombia | Si riunisca l' Onu

Recenti notizie segnalano un attacco contro Caracas, con bombardamenti in corso. La comunità internazionale osserva con preoccupazione crescenti, mentre il presidente colombiano chiede una riunione urgente dell’ONU. La situazione solleva questioni sul rispetto del diritto internazionale e sulla stabilità regionale. È fondamentale monitorare gli sviluppi e promuovere un dialogo pacifico per evitare escalation di conflitto.

"Caracas è sotto bombardamento in questo momento. Allertate il mondo: il Venezuela è stato attaccato! Stanno bombardando con missili. L'Organizzazione degli Stati americani e l'Onu devono incontrarsi immediatamente" aveva scritto il presidente della Colombia Gustavo Petro su X. E adesso ha chiesto la convocazione immediata del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione degli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

