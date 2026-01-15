Sophie Turner nei panni di Lara Croft | la prima immagine della serie Amazon già fa discutere

È stata diffusa la prima immagine promozionale di Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft nella serie live action di Tomb Raider, prodotta da Amazon e scritta da Phoebe Waller-Bridge. La foto, pubblicata in esclusiva da Variety, ha suscitato interesse tra gli appassionati, segnando l'inizio delle anticipazioni sulla nuova adattamento della nota protagonista dei videogiochi.

Variety ha pubblicato in esclusiva la prima foto promozionale di Sophie Turner nei panni di Lara Croft nella nuova serie live action di Tomb Raider targata Amazon e scritta da Phoebe Waller-Bridge. L’immagine sembra essere stata ben accolta dai fan, anche se alcuni discutono di un’eventuale post-produzione tramite intelligenza artificiale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Variety (@variety) Il progetto è frutto della collaborazione tra Amazon MGM Studios, Story Kitchen, Crystal Dynamics e Legendary Television. Phoebe Waller-Bridge, nota per Fleabag e Killing Eve, è la creatrice, sceneggiatrice ed executive producer della serie. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

