Super ospite questa sera! Jerry Scotti sorprende il pubblico

Da thesocialpost.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, Jerry Scotti torna in televisione, sorprendendo il pubblico con una nuova apparizione. Dopo il successo della settimana precedente, Canale 5 conferma il proprio impegno nel proporre appuntamenti di intrattenimento di qualità anche nel prime time del venerdì. Un’occasione per seguire un evento che, come sempre, si preannuncia interessante e coinvolgente.

Dopo il risultato record della scorsa settimana, Canale 5 punta ancora una volta sull’effetto evento per il venerdì sera. Oggi, 16 gennaio, torna in prima serata lo speciale La Ruota dei Campioni, torneo che riunisce i concorrenti più vincenti dell’attuale stagione de La Ruota della Fortuna. Un appuntamento che arriva forte di numeri importanti e che conferma la centralità del format nella strategia di intrattenimento della rete. Il programma riparte alle 20.40, con la conduzione di Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, e con l’obiettivo dichiarato di replicare – o almeno avvicinare – il successo ottenuto nell’episodio precedente, seguito da oltre cinque milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

super ospite questa sera jerry scotti sorprende il pubblico

© Thesocialpost.it - “Super ospite questa sera!”. Jerry Scotti sorprende il pubblico

Leggi anche: “Sarà ogni sera con noi”. Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: super ospite fisso

Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Max Pezzali come super ospite: “Ogni sera farà festa”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

super ospite sera jerryMax Pezzali porta la sua energia a Sanremo 2026 come super ospite sulla nave - Max Pezzali sarà il super ospite fisso di Sanremo 2026, offrendo spettacoli unici ogni sera sulla nave. notiziemusica.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.