Super ospite questa sera! Jerry Scotti sorprende il pubblico
Questa sera, Jerry Scotti torna in televisione, sorprendendo il pubblico con una nuova apparizione. Dopo il successo della settimana precedente, Canale 5 conferma il proprio impegno nel proporre appuntamenti di intrattenimento di qualità anche nel prime time del venerdì. Un’occasione per seguire un evento che, come sempre, si preannuncia interessante e coinvolgente.
Dopo il risultato record della scorsa settimana, Canale 5 punta ancora una volta sull’effetto evento per il venerdì sera. Oggi, 16 gennaio, torna in prima serata lo speciale La Ruota dei Campioni, torneo che riunisce i concorrenti più vincenti dell’attuale stagione de La Ruota della Fortuna. Un appuntamento che arriva forte di numeri importanti e che conferma la centralità del format nella strategia di intrattenimento della rete. Il programma riparte alle 20.40, con la conduzione di Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, e con l’obiettivo dichiarato di replicare – o almeno avvicinare – il successo ottenuto nell’episodio precedente, seguito da oltre cinque milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: “Sarà ogni sera con noi”. Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: super ospite fisso
Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Max Pezzali come super ospite: “Ogni sera farà festa”
Max Pezzali porta la sua energia a Sanremo 2026 come super ospite sulla nave - Max Pezzali sarà il super ospite fisso di Sanremo 2026, offrendo spettacoli unici ogni sera sulla nave. notiziemusica.it
Ecco il nostro super ospite internazionale al FIL - Festival Internazionale Live orgogliosi di informarvi che Rebecca Ferguson sarà nostra ospite 11 luglio 2026 a Loano al Grangala’ Live accompagnata dalla band AltermagicA vi aspettiamo ingresso libero - facebook.com facebook
#Madonna super ospite al Festival di #Sanremo Spunta l'indiscrezione che fa sognare i fan. Ecco cosa c'è da sapere di Francesco Fredella x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.