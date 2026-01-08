Sarà ogni sera con noi Sanremo 2026 l’annuncio di Carlo Conti | super ospite fisso

Durante la serata, Carlo Conti ha annunciato che sarà presente ogni sera come super ospite fisso a Sanremo 2026. Questa novità rappresenta un elemento di continuità e stabilità per l’edizione dell’anno prossimo, suscitando interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori. L’annuncio è stato fatto nel corso di una trasmissione che, inaspettatamente, si è trasformata in un momento di anticipazioni e approfondimenti sul festival.

Un nuovo colpo di scena ha animato la serata informativa del pubblico televisivo, trasformando il Tg1 delle 20 in un inatteso spazio di spettacolo e anticipazioni. Ancora una volta Carlo Conti ha scelto il notiziario di prima serata per sorprendere gli spettatori con uno dei suoi annunci ormai diventati una tradizione consolidata, alimentando curiosità e attesa intorno alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico, con il suo stile misurato ma sempre efficace, ha lasciato intendere fin dalle prime battute che si trattava di una rivelazione destinata a far discutere. Nel corso dell'annuncio, Conti ha costruito la suspense con attenzione, evocando l'atmosfera della città ligure e del suo porto, fino a svelare il cuore della notizia.

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

THE PARTY BOAT Ogni sera Max Pezzali animerà la grande festa sul “palco sul mare” di #Sanremo2026 Siete tutti invitati dal profilo social di “Festival di Sanremo” - facebook.com facebook

