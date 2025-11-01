Jay Z ritorna a parlare di Bad Bunny all’Half Time Show del Super Bowl 2026 | Lo adorano non lasciatevi ingannare dalle critiche
Jay-Z ha dichiarato di non essere del tutto convinto che ci sia opposizione al fatto che Bad Bunny sia l’headliner dell ‘Halftime Show del Super Bowl che si terrà il 9 febbraio 2026 a Santa Clara, in California. All’inizio dello scorso mese, il rapper portoricano è stato annunciato come headliner del Super Bowl del prossimo anno, che si svolgerà a febbraio. Gli è stato chiesto di assumere l’ambito posto dal rapper e capo della Roc Nation, Jay-Z, e l’annuncio è arrivato poco dopo che Bad Bunny aveva condiviso che non sarebbe stato in tournée negli Stati Uniti durante il suo prossimo tour mondiale a causa dei timori che gli agenti dell’ ICE facessero irruzione nei suoi concerti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
