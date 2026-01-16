La Spezia studente uccide in classe un compagno | bloccato da un prof e arrestato La Lega | subito il nuovo pacchetto sicurezza
A La Spezia, un episodio grave si è verificato presso l’istituto «Chiodo-Einaudi», dove uno studente ha ucciso un compagno in classe prima di essere fermato da un insegnante e arrestato. Il ministro Valditara ha espresso il suo dolore, sottolineando la gravità della vicenda e l’importanza di intervenire per garantire la sicurezza nelle scuole. La Lega chiede l’adozione immediata di un nuovo pacchetto sicurezza.
L'accoltellamento - forse per motivi sentimentali - è avvenuto durante l'orario di lezione all'istituto professionale «Chiodo-Einaudi» di La Spezia. A colpire il ragazzo è stato un altro studente, con un lungo coltello portato da casa, poi disarmato dal professore Il giovane Youssef Abanoub, 19 anni, subito accompagnato all’ospedale Sant’Andrea, è stato portato d’urgenza in sala operatoria, ma non è stato possibile salvargli la vita, come ha confermato la direzione medica. La polizia di Spezia ha fermato l'aggressore, un 18enne, in flagranza di reato dopo che questo era stato disarmato dal professore e circondato dai compagni di classe. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
