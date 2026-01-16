Studente travolto mentre va a prendere lo scuolabus | scaraventato sull’asfalto

Un incidente si è verificato questa mattina lungo una strada provinciale, coinvolgendo un giovane studente che si stava recando a scuola. L’auto, per motivi ancora da chiarire, ha investito il ragazzo, scaraventandolo sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure e accertare le condizioni di salute del giovane coinvolto.

Il mattino si è trasformato in dramma quando, lungo una strada provinciale ancora immersa nella penombra dell’alba, un giovanissimo studente diretto a scuola è stato improvvisamente travolto da un’auto. Un episodio che ha spezzato la routine quotidiana e che, nel giro di pochi istanti, ha fatto precipitare familiari e soccorritori in una corsa contro il tempo. >> “Subito dopo la strage lui.”. Crans Montana, Jacques Moretti sempre più nei guai: terribile Erano circa le 7.15 quando l’allarme è scattato. Il ragazzo, 14 anni, stava percorrendo a piedi il consueto tragitto verso la fermata dell’autobus, un percorso che conosceva bene e che affrontava ogni mattina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

