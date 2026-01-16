Travolto da un’auto mentre va a prendere lo scuola bus nel Torinese | 14enne sfonda parabrezza è gravissimo

Un ragazzo di 14 anni è stato investito da un’auto mentre si recava alla fermata dello scuola bus a San Sebastiano da Po, nel Torinese. L’incidente ha causato gravi ferite, e il ragazzo è stato immediatamente trasportato in ospedale a Torino. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Uno studente è stato travolto da un'auto a San Sebastiano da Po mentre andava alla fermata del bus. Gravemente ferito, è stato trasportato d'urgenza a Torino. L'incidente è avvenuto in un tratto noto per la pericolosità: marciapiedi assenti e banchina stretta costringono i pedoni a camminare a ridosso della carreggiata.

