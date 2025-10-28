Investita da un’auto mentre va a scuola ragazza ' vola' sull’asfalto
Attimi di apprensione nella mattinata di oggi, martedì 28 ottobre, per una ragazza di 18 anni investita da un’auto mentre pedalava verso la scuola lungo le strade di Carpenedolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.45, nei pressi della piazza principale. La dinamica è al vaglio della Polizia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
