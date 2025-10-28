Investita da un’auto mentre va a scuola ragazza ' vola' sull’asfalto

Bresciatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di apprensione nella mattinata di oggi, martedì 28 ottobre, per una ragazza di 18 anni investita da un’auto mentre pedalava verso la scuola lungo le strade di Carpenedolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.45, nei pressi della piazza principale. La dinamica è al vaglio della Polizia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Investita mentre va a scuola, muore 17enne - Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un'auto, condotta da un giovane, mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe portata a scuola. ansa.it scrive

Investita mentre va a scuola, morta a 17 anni Alice Morsanutto: attraversava per prendere il bus - Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un'auto, condotta da un giovane, mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe portata a scuola Un terribile incidente in Friuli, ... Segnala rainews.it

Investita mentre va a scuola, muore una ragazza di 17 anni - Si era incamminata come ogni mattina verso la fermata del bus, lo zaino in spalla, pronta a raggiungere la scuola. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Investita Un8217auto Mentre Scuola