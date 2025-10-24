Tudor la comunicazione è un problema | club al lavoro per evitare altri sfoghi

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Madrid hanno sorpreso l'ambiente. Il tecnico croato, però, nell'ultimo mese aveva già cambiato registro, passando da un atteggiamento carico e positivo a recriminazioni e polemiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tudor la comunicazione 232 un problema club al lavoro per evitare altri sfoghi

© Gazzetta.it - Tudor, la comunicazione è un problema: club al lavoro per evitare altri sfoghi

