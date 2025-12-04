Aviano le bombe e altri disastri nucleari

Lunedì 8 dicembre, dalle 9,30 alle 17,30, presso l’hotel Minerva in via Bertossi 22, a Pordenone, si terrà una giornata di convegno sul tema «Aviano e le bombe: iniziative giuridiche . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Aviano, le bombe e altri disastri nucleari

