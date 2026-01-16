STRISCIA LA NOTIZIA | TUTTE LE NOVITÀ DELLA NUOVA EDIZIONE DEL TG DI ANTONIO RICCI

Il 22 gennaio debutta in prima serata su Canale 5 una nuova edizione di Striscia la notizia, intitolata

Giovedì 22 gennaio debutta in prima serata Striscia la notizia – La voce della presenza. Il tg satirico di Antonio Ricci approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto su Canale 5. C inque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste. Insieme a Greggio e Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, ci saranno sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Novità assoluta del programma, una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - STRISCIA LA NOTIZIA: TUTTE LE NOVITÀ DELLA NUOVA EDIZIONE DEL TG DI ANTONIO RICCI Leggi anche: Striscia la Notizia, torna il tg satirico con Greggio e Iacchetti: tutte le novità Leggi anche: Striscia la Notizia compie 37 anni: festa social aspettando il ritorno in prima serata del programma di Antonio Ricci Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Striscia la Notizia, torna il tg satirico con Greggio e Iacchetti: tutte le novità - Striscia la Notizia, il tg satirico che da 38 anni accompagna Canale 5, torna dal 22 gennaio in prima serata. msn.com

