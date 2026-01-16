STRISCIA LA NOTIZIA | TUTTE LE NOVITÀ DELLA NUOVA EDIZIONE DEL TG DI ANTONIO RICCI

Il 22 gennaio debutta in prima serata su Canale 5 una nuova edizione di Striscia la notizia, intitolata

Giovedì 22 gennaio  debutta  in prima serata  Striscia la notizia – La voce della presenza.   Il tg satirico di Antonio Ricci approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto su  Canale 5. C inque puntate, una a settimana,   condotte da  Ezio Greggio  ed  Enzo Iacchetti,   ricche di varietà, satira e inchieste. Insieme a  Greggio e Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, ci saranno  sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Novità assoluta del programma, una  band dal vivo  diretta dal  maestro Demo Morselli. 🔗 Leggi su Bubinoblog

