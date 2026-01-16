Striscia la Notizia torna il tg satirico con Greggio e Iacchetti | tutte le novità

Striscia la Notizia, il classico tg satirico di Canale 5, torna in onda dal 22 gennaio in prima serata con Greggio e Iacchetti. Dopo 38 anni di trasmissione, il programma rinnova la sua presenza, continuando a offrire approfondimenti e commenti sulla realtà quotidiana. La ripresa della messa in onda rappresenta un momento di continuità e aggiornamento per gli spettatori che seguono da anni questa trasmissione.

(Adnkronos) –Striscia la Notizia, il tg satirico che da 38 anni accompagna Canale 5, torna dal 22 gennaio in prima serata. "Apriamo con la sigla del circo perché raramente si vede in televisione un pezzo di così grande qualità, tutti quelli che si erano fatti dei pensieri brutti devono capire cosa siamo in grado di fare" ha detto l'ideatore del programma Antonio Ricci, durante la conferenza stampa di presentazione. Dietro il bancone tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ma non mancano le novità. Tra i nuovi inviati ci saranno Alessandro Del Piero, nei panni di Capitan X; Maria De Filippi; e lo youtuber Barbascura X. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

