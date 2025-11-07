Striscia la Notizia compie 37 anni | festa social aspettando il ritorno in prima serata del programma di Antonio Ricci

Il 7 novembre 1988 debuttava Striscia la notizia, il programma che ha rivoluzionato la tv italiana con satira, inchieste e tormentoni entrati nel linguaggio comune. La 'festa' sui social con un video realizzato con l'intelligenza artificiale nell'attesa di tornare su Canale 5. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma: l'incubo dei borseggi in metropolitana

Ornella Vanoni: canne vs sonniferi

Striscia la Notizia, compleanno amaro: dopo 37 anni fuori dall'access, le novità sul futuro - Canale 5 punta su La Ruota della Fortuna di Scotti e Samira Lui.

Striscia la Notizia cambia completamente dopo 36 anni: "Sarà un appuntamento settimanale in prima serata". Ecco cosa succederà - Le chiacchiere e le indiscrezioni delle ultime settimane stanno prendendo lentamente la direzione della certezza

Lo storico tg satirico andrà in onda in prima serata, con un format più lungo, ma una sola volta a settimana - Dopo 36 anni di onorato servizio, il tg satirico per antonomasia si prepara a un radicale cambio di passo.