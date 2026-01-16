STRISCIA LA NOTIZIA | TUTTE LE NOVITÀ DELLA NUOVA EDIZIONE DEL TG DI ANTONIO RICCI

Giovedì 22 gennaio, debutta in prima serata su Canale 5 “Striscia la notizia – La voce della presenza”, la nuova edizione del noto telegiornale satirico di Antonio Ricci. Questa collocazione rappresenta una novità nel palinsesto, offrendo un aggiornamento sulla storica trasmissione, nota per il suo approccio critico e ironico alla realtà quotidiana. La trasmissione si presenta con nuove modalità di presentazione, mantenendo intatti i valori che l’hanno resa un punto di riferimento per

Giovedì 22 gennaio debutta in prima serata Striscia la notizia – La voce della presenza. Il tg satirico di Antonio Ricci approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto su Canale 5. C inque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste. Insieme a Greggio e Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, ci saranno sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Novità assoluta del programma, una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - STRISCIA LA NOTIZIA: TUTTE LE NOVITÀ DELLA NUOVA EDIZIONE DEL TG DI ANTONIO RICCI Leggi anche: STRISCIA LA NOTIZIA: TUTTE LE NOVITÀ DELLA NUOVA EDIZIONE DEL TG DI ANTONIO RICCI Leggi anche: Striscia la Notizia, torna il tg satirico con Greggio e Iacchetti: tutte le novità Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. A Striscia la Notizia arrivano Maria De Filippi, Tina Cipollari e Alex Del Piero. Tutte le novità - Maria De Filippi, accompagnata da Giovannino e Tina Cipollari per mettere le famose cacche sopra le macchine ... today.it

Striscia la notizia in prima serata dal 22 gennaio 2026: tutte le novità dello show - Striscia la notizia debutta in prima serata su Canale 5 il 22 gennaio 2026 con Greggio e Iacchetti, sei veline e Maria De Filippi inviata speciale. lifestyleblog.it

"Striscia la Notizia", tutte le Veline dalla prima edizione a oggi - Erano già presenti durante la prima edizione di "Striscia la Notizia" in onda nel 1988 e col tempo si sono affermate nella storia della televisione e del costume italiano. tgcom24.mediaset.it

Striscia La Notizia torna in prima serata data, conduttori e tutte le novità della 38ª edizione

«Non ci fermeremo davanti a chi occupa i parcheggi destinati ai disabili: è ora di dire basta. » Maria De Filippi non si tira indietro e, per la prima volta, si trasforma in inviata speciale per Striscia la Notizia. Insieme a Tina Cipollari e Giovannino, si lancia in una facebook

Antonio Ricci incontra la stampa e anticipa le novità della nuova edizione di Striscia: si riparte in prime time, con qualche sorpresa..sentite un po’ #Striscialanotizia #AntonioRicci @EzioGreggio #EnzoIacchetti #MariaDeFilippi #demomorselli #Alessandro x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.