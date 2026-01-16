Il 22 gennaio debutta su Canale 5 “Striscia la notizia – La voce della presenza”, una nuova versione del tradizionale tg satirico di Antonio Ricci. La trasmissione, condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, andrà in onda per cinque settimane, offrendo varietà, satira e approfondimenti. La novità più significativa riguarda la trasformazione delle Veline in sei figure, arricchendo l’offerta di contenuti e intrattenimento.

Giovedì 22 gennaio debutta in prima serata “Striscia la notizia – La voce della presenza “. Il tg satirico di Antonio Ricci torna su Canale 5 con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste. Insieme a Greggio e Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, ci saranno sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Ecco chi sono. Alessia Anzioli. 20 anni, milanese. Alle superiori ha studiato biotecnologie sanitarie e oggi è iscritta a Scienze e Tecnologie Psicologiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Striscia la Notizia” si trasforma in varietà satirico e le Veline diventano sei: ecco chi sono

