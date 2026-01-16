Le 6 veline di Striscia la Notizia

Per la 38esima edizione di Striscia la Notizia, in onda su Canale 5, sono state introdotte sei veline, rispetto alle precedenti due. Questa scelta mira a offrire un nuovo coinvolgimento visivo e un rinnovato ritmo allo storico programma televisivo. La presenza di più veline rappresenta un aggiornamento rispetto alle edizioni passate, mantenendo fede alla tradizione di intrattenimento del programma.

Per la 38esima edizione in onda in prima serata su Canale 5, Striscia la Notizia ha deciso di triplicare il numero delle veline. Insieme ai conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e al Gabibbo, ci saranno infatti in ogni puntata la riconfermata Nausica Marasca con le new entry Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata e Virginia Stablum. Conosciamole meglio, attraverso le loro schede di presentazione. Chi sono le nuove veline. Alessia Anzioli. 20 anni, milanese. Alle superiori ha studiato biotecnologie sanitarie e oggi è iscritta a Scienze e Tecnologie Psicologiche. Nuota da quando aveva 16 mesi e ha praticato nuoto e nuoto sincronizzato a livello agonistico. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Le 6 veline di Striscia la Notizia Leggi anche: Striscia La Notizia torna su Canale 5: Maria De Filippi inviata, le sei Veline e tutte le novità Leggi anche: Striscia la notizia 2026, dal 22 gennaio in prima serata con 6 veline La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Striscia la Notizia, chi sono le sei nuove veline: Nausica riconfermata, Virginia Stablum da Uomini e Donne, Ginevra Festa la ballerina di Elodie - Ritorna giovedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Striscia la Notizia. ilgazzettino.it

Striscia la Notizia, chi sono le sei nuove veline: due ballerine di Elodie, una ex Uomini e Donne e un ritorno atteso - Per quest'edizione speciale, che si svilupperà in cinque puntate diverse distribuite una per settimana, ... ilmessaggero.it

Striscia la Notizia, le sei nuove veline: due ballerine di Elodie, una ex Uomini e Donne e un ritorno atteso - Per quest'edizione speciale, che si svilupperà in cinque puntate diverse distribuite una per settimana, ... ilmessaggero.it

Costanza Caracciolo Ieri & Oggi Nel 2008 la ricordiamo nel programma Veline, il talent che selezionava le future veline di Striscia la Notizia, dove ha mosso i primi passi davanti al grande pubblico. Oggi Costanza ha costruito un percorso solido e personal - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.