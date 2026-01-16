Striscia La Notizia torna su Canale 5 | Maria De Filippi inviata le sei Veline e tutte le novità

Striscia la Notizia torna su Canale 5 da giovedì 22 gennaio, con Ezio Greggio e Enzo Iacchetti alla guida. La nuova edizione vedrà la partecipazione di sei Veline e l'invio di Maria De Filippi, offrendo ai telespettatori un approfondimento equilibrato sulle notizie di attualità e intrattenimento. La trasmissione si conferma come un appuntamento consolidato nel panorama televisivo italiano.

Striscia la Notizia è pronto a tornare su Canale 5 da giovedì 22 gennaio. L'appuntamento è in prima serata con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che avranno al loro fianco ben sei Veline. Tante le novità del tg satirico di Antonio Ricci, come un'inedita Maria De Filippi come inviata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

