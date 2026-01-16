Striscia La Notizia torna su Canale 5 | Maria De Filippi inviata le sei Veline e tutte le novità
Striscia la Notizia torna su Canale 5 da giovedì 22 gennaio, con Ezio Greggio e Enzo Iacchetti alla guida. La nuova edizione vedrà la partecipazione di sei Veline e l'invio di Maria De Filippi, offrendo ai telespettatori un approfondimento equilibrato sulle notizie di attualità e intrattenimento. La trasmissione si conferma come un appuntamento consolidato nel panorama televisivo italiano.
Striscia la Notizia è pronto a tornare su Canale 5 da giovedì 22 gennaio. L'appuntamento è in prima serata con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che avranno al loro fianco ben sei Veline. Tante le novità del tg satirico di Antonio Ricci, come un'inedita Maria De Filippi come inviata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: A Striscia la Notizia arrivano Maria De Filippi, Tina Cipollari e Alex Del Piero. Tutte le novità
Leggi anche: Striscia la Notizia, arriva Maria De Filippi per consegnare le ‘merdine’. Del Piero e Bruzzone alla prima
Striscia la Notizia su Canale 5 il 22 gennaio dopo 8 mesi, Mediaset sblocca Greggio e Iacchetti per 5 serate; Striscia la Notizia ha (finalmente) una data di inizio: quando riparte, chi lo conduce e la grande novità; Striscia la notizia: Il vento sta cambiando: Striscia la notizia torna il 22 gennaio Video; “Striscia la Notizia” in prima serata su Canale 5 dal 22 gennaio.
Striscia La Notizia torna su Canale 5: Maria De Filippi inviata, le sei Veline e tutte le novità - L’appuntamento è in prima serata con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che avranno al loro fianco ben sei Veline. fanpage.it
Striscia la Notizia, torna il tg satirico con Greggio e Iacchetti: tutte le novità - Striscia la Notizia, il tg satirico che da 38 anni accompagna Canale 5, torna dal 22 gennaio in prima serata. adnkronos.com
Striscia la Notizia torna in prima serata: Maria De Filippi inviata speciale con Tina Cipollari - La nuova edizione si presenta rinnovata sotto ogni aspetto: studio completamente ridisegnato, una band dal vivo guidata dal maestro Demo Morselli e, grande novità, sei Veline pronte ad alternarsi sul ... comingsoon.it
Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino Striscia la Notizia cambia strategia e arruola un trio che nessuno si sarebbe aspettato - facebook.com facebook
Alex Del Piero super ospite della prima puntata di Striscia. Ricci: «Sistemerà i mali del mondo a pallonate!» #Striscialanotizia @delpieroale x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.