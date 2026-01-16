Stranger Things 5 il finale scritto da ChatGPT? Tutti i dettagli della polemica social

Recentemente è emersa una discussione sui social riguardo al possibile coinvolgimento di ChatGPT nella scrittura del finale di Stranger Things 5. La serie, uno degli eventi televisivi più attesi, ha diviso pubblico e critica, alimentando polemiche e curiosità. In questo articolo analizziamo i dettagli di questa controversia e le implicazioni di un finale potenzialmente scritto dall’intelligenza artificiale.

Il finale di serie di Stranger Things 5, evento televisivo generazionale come pochi altri, come sappiamo, ha soddisfatto alcuni e deluso molti altri. E quale miglior modo per esorcizzare un sentimento negativo se non appigliarsi al minimo indizio per dimostrare a se stessi che – in fondo – quello che si è visto è – effettivamente – di qualità scadente? Con tutta probabilità, sono in qualche modo "prigionieri" di questo pregiudizio i fan che nelle ultime ore, negli ultimi giorni, hanno inondato i social di proteste contro i fratelli Duffer, autori della serie, al grido di " avete scritto il finale usando ChatGpt ".

