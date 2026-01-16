Stranger Things 5 | Polemica ChatGPT I Duffer hanno davvero usato l’IA per il finale?

L’ultima stagione di Stranger Things ha riscosso grande attenzione, anche per alcune voci riguardanti l’uso di intelligenza artificiale nel processo creativo. In particolare, si discute se i fratelli Duffer abbiano effettivamente utilizzato ChatGPT o altre tecnologie di IA per scrivere il finale. In questo articolo, analizzeremo le affermazioni e le implicazioni di questa polemica, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla questione.

L’ultima stagione di Stranger Things ha lasciato il segno, ma non solo per i colpi di scena nel Sottosopra. Come spesso accade per i grandi franchise, la conclusione della serie Netflix ha diviso profondamente il pubblico. Tuttavia, stavolta la critica non riguarda solo le scelte narrative, ma il metodo di scrittura: sui social è esploso il “ChatGPT-gate”. Le accuse dei fan: quel dettaglio nel documentario Netflix. Tutto è nato dalla release di One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, il documentario dietro le quinte prodotto da Netflix. In una scena che ritrae Matt e Ross Duffer al lavoro sulla sceneggiatura, alcuni fan particolarmente attenti hanno notato quello che sembrava essere il layout di ChatGPT aperto su uno schermo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

