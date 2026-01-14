Stranger Things i Duffer hanno usato ChatGPT per scrivere il finale? L' indizio nel documentario
L'occhio attento dei fan avrebbe avvistato alcune pagine sospette aperte nei pc apparsi in alcuni momenti del documentario Un'ultima avventura: Stranger Things 5: dietro le quinte. I fratelli Duffer nel mirino dei fan dopo che alcuni screenshot del documentario sul making of dell'ultima stagione di Stranger Things, Un'ultima avventura: Stranger Things 5: dietro le quinte, lascerebbero intravedere l'uso di ChatGPT e Reddit per aiutarsi nella creazione del controverso finale. Gli utenti avrebbero accusato Matt e Ross Duffer di aver ideato il gran finale con l'aiuto dell'intelligenza artificiale per via delle immagini del documentario, disponibile su Netflix, che mostrano un dettaglio delle schede aperte sullo schermo di un laptop tra cui un tab di ChatGPT. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
