Recentemente, le televisioni svizzere hanno dedicato attenzione alla cosiddetta

Nausica Samela di "Dritto e Rovescio" mostra l'edizione del tg delle 20:00 andato in onda qualche giorno fa sulle reti svizzere in cui si parla di "attacco alla Svizzera da parte dell'Italia". La conduttrice apre l'edizione dicendo nel sommario che "dopo la strage di Crans - Montana molti cittadini e giornalisti Italiani si sono scagliati contro la Svizzera con accuse di vario tipo". "Si fanno sempre più accesi e sguaiati i toni di una parte della stampa italiana nei confronti della Svizzera" prosegue la conduttrice del tg prima di lanciare un servizio che prende di mira alcune trasmissioni italiane, tra queste "4 di sera" condotto da Paolo Del Debbio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Strage di Crans-Montana, le tv svizzere attaccano i media italiani | La risposta di Paolo Del Debbio

Leggi anche: Dritto e Rovescio, Del Debbio tra crisi in Iran e la strage di Crans-Montana

Leggi anche: Anche due sorelle italo-svizzere morte nella strage di Crans-Montana: Alicia e Diana, le vittime più giovani

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Quarta Repubblica: Crans-Montana, la testimonianza esclusiva sulla titolare in fuga Video; Crans-Montana, vicesindaca: “Chiediamo scusa per le mancanze sui controlli”.; L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana, al vaglio i video: l'ipotesi di una fuga di Jessica Moretti con la cassa.

Strage di Crans-Montana, le tv svizzere attaccano Rete 4 | La risposta di Paolo Del Debbio - Nausica Samela di "Dritto e Rovescio" mostra l'edizione del tg delle 20:00 andato in onda qualche giorno fa sulle reti svizzere in cui si parla di "attacco alla Svizzera da parte dell'Italia". msn.com

Strage Crans-Montana a Chi l’ha visto/ Indagini a 360 gradi, moglie di Jacques Moretti resta libera - Montana, la strage di Capodanno, facendo il punto sulle indagini con gli ultimi aggiornamenti ... ilsussidiario.net