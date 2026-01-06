Anche due sorelle italo-svizzere morte nella strage di Crans-Montana | Alicia e Diana le vittime più giovani

Da feedpress.me 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Crans-Montana, due sorelle italo-svizzere, Alicia e Diana Gunst, sono tra le vittime più giovani dell’incendio avvenuto durante il Capodanno alle Le Constellation. La tragedia ha colpito la comunità locale, portando alla luce la perdita di due giovani vite. Questo evento rappresenta un momento di riflessione sulla sicurezza e sulla fragilità della vita.

Alicia e Diana Gunst sono le vittime più giovani dell'incendio di Capodanno a Le Constellation, a Crans-Montana, in Svizzera. Le due sorelle, di 14 e 15 anni, aggravano il bilancio degli italiani morti nella strage: avevano la doppia nazionalità italo-svizzera, visto che il nonno è italiano. È stata l’ analisi del profilo genetico  ad aiutare gli inquirenti a risalire alla loro identità.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

anche due sorelle italo svizzere morte nella strage di crans montana alicia e diana le vittime pi249 giovani

© Feedpress.me - Anche due sorelle italo-svizzere morte nella strage di Crans-Montana: Alicia e Diana, le vittime più giovani

Leggi anche: Crans-Montana, morte le sorelle Alicia e Diana: sono le vittime italiane più giovani

Leggi anche: Le sorelle Alicia e Diana e Charlotte, chi sono le tre vittime più giovani di Crans-Montana: avevano 14 e 15 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Incendio Crans Montana, identificate tutte e 40 le vittime; Crans Montana: tutte le vittime identificate; Crans-Montana, chi sono i dispersi? Dalla squadra di calcio alle sorelle, i nomi e i volti dei ragazzi de Le Constellation; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”.

due sorelle italo svizzereAnche due sorelle italo-svizzere morte nella strage di Crans-Montana: Alicia e Diana, le vittime più giovani - Alicia e Diana Gunst sono le vittime più giovani dell'incendio di Capodanno a Le Constellation, a Crans- msn.com

due sorelle italo svizzereLe tre vittime più giovani di Crans-Montana: avevano 14 e 15 anni. Le sorelle Alicia e Diana avevano il nonno italiano - Identificata anche la 15enne Charlotte Niddam, studentessa di un prestigioso college ... quotidiano.net

due sorelle italo svizzereCrans-Montana, le vittime più giovani: le sorelle Alicia e Diana Gunst. Avevano la doppia cittadinanza, il nonno è italiano - Alicia e Diana Gunst sono le vittime poù giovani dell'incendio di Capodanno a Le Constellation, a Crans- msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.