Anche due sorelle italo-svizzere morte nella strage di Crans-Montana | Alicia e Diana le vittime più giovani

A Crans-Montana, due sorelle italo-svizzere, Alicia e Diana Gunst, sono tra le vittime più giovani dell’incendio avvenuto durante il Capodanno alle Le Constellation. La tragedia ha colpito la comunità locale, portando alla luce la perdita di due giovani vite. Questo evento rappresenta un momento di riflessione sulla sicurezza e sulla fragilità della vita.

Alicia e Diana Gunst sono le vittime più giovani dell'incendio di Capodanno a Le Constellation, a Crans-Montana, in Svizzera. Le due sorelle, di 14 e 15 anni, aggravano il bilancio degli italiani morti nella strage: avevano la doppia nazionalità italo-svizzera, visto che il nonno è italiano. È stata l’ analisi del profilo genetico ad aiutare gli inquirenti a risalire alla loro identità.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

