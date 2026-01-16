Crans la Procura chiede 400mila franchi per la cauzione di Jacques e Jessica Moretti

La Procura ha richiesto una cauzione di 400.000 franchi svizzeri, equivalenti a circa 430.000 euro, per i coniugi Jacques e Jessica Moretti. La somma è stata avanzata nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso. La decisione sulla richiesta sarà presa dalle autorità competenti, mentre i coniugi attendono ulteriori sviluppi nel procedimento.

Quattrocentomila franchi, cioè circa quattrocentotrentamila euro, per la cauzione dei coniugi Moretti. Sarebbe questa la richiesta della Procura generale di Sion per la concessione della libertà di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del Constellation di Crans Montana, in Svizzera, dove sono morte nell’incendio di Capodanno 40 persone (tra cui sei italiani) e 116 sono rimaste ferite. A riportarlo è la televisione svizzera Rts, spiegando che si tratta di una cifra da dividere - quindi 200mila - per ognuno dei due coniugi. Su questa istanza deve ancora pronunciarsi il Tribunale per le misure coercitive. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Crans, la Procura chiede 400mila franchi per la cauzione di Jacques e Jessica Moretti Leggi anche: Crans-Montana, la Procura chiede 400mila franchi di cauzione per la libertà di Jacques e Jessica Moretti Leggi anche: Crans Montana, Procura chiede 400mila franchi ai coniugi Moretti per la cauzione ma lui non ha reddito La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Vignetta di Charlie Hebdo su Crans-Montana, l’avvocato delle vittime: “Indecente, non avete cuore”; Consulenze e appalti all’asp San Michele:ora indaga la procura; Crans-Montana, parlano i genitori di Riccardo Minghetti: “Era felice, chiediamo giustizia”; Viaggi, bevande e mazzi di fiori: inchiesta sulle spese di Ghiglia. Crans Montana, Procura chiede 400mila franchi ai coniugi Moretti per la cauzione ma lui non ha reddito - L’uomo però risulta non avere reddito ma un suo collaboratore si è detto già disposto a versare la ... fanpage.it

Crans-Montana, la procura chiede una cauzione di 400mila franchi ai Moretti - Montana chiedono una cauzione di 400mila franchi (200mila ciascuno), circa 430mila euro, per concedere la libertà a Jacques e ... sassarinotizie.com

La Procura chiede 400mila franchi per la libertà dei coniugi Moretti - Montana, dove sono morte nel rogo di Capodanno 40 persone e 116 sono rimaste ferite, la procura generale di ... ansa.it

Crans-Montana, la procura chiede 400mila franchi per la cauzione dei coniugi Moretti x.com

Avv. Giuseppe Di Palo - Penalista. . Crans-Montana: partirà un processo in Italia Fai attenzione a quello che leggi in questi giorni: è vero, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sui fatti di Crans Montana, ma questo non garantisce che il giudizio avverrà in - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.