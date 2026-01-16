Crans-Montana la Procura chiede 400mila franchi di cauzione per la libertà di Jacques e Jessica Moretti

La procura generale di Sion ha richiesto una cauzione di 400mila franchi svizzeri per Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation di Crans-Montana. La richiesta si riferisce alla loro possibile libertà in relazione al tragico incendio di Capodanno, che ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di altre 116. La decisione farà parte di un procedimento giudiziario ancora in corso.

La procura generale di Sion, in Svizzera, ha richiesto una cauzione complessiva di 400mila franchi (circa 430mila euro), ovvero 200 mila a testa per concedere la libertà a Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation di Crans-Montana, dove sono morte nel rogo di Capodanno 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Lo rivela la televisione svizzera Rts. Su questa istanza deve ancora pronunciarsi il Tribunale per le misure coercitive. I due sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Attualmente l’imprenditore francese è in carcere e sua moglie è sottoposta ad alcune misure cautelari come l’obbligo di firma e il divieto di espatrio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

