Strage di Bologna e l’ergastolo a Bellini le motivazioni della Cassazione | Un contributo consapevole alla strage

La Cassazione ha confermato l’ergastolo a Bellini per il ruolo nella strage di Bologna, evidenziando la sua presenza sul luogo immediatamente dopo l’esplosione. Le motivazioni sottolineano il contributo consapevole dell’imputato all’attentato, rafforzando le risultanze investigative e giudiziarie. Questa decisione rappresenta un passaggio importante nel percorso di verità e giustizia legato a uno degli eventi più drammatici della storia italiana.

Bologna, 16 gennaio 2026 – "E' stata ampiamente accertata la presenza di Bellini sul luogo del delitto subito dopo lo scoppio dell'ordigno esplosivo. Presenza che il ricorrente ha contrastato allegando un alibi dimostratosi non solo falso, ma organizzato previamente in modo 'raffinato' ed eseguito 'abilmente' nei minimi particolari in vista dello specifico contributo che il ricorrente avrebbe offerto per la realizzazione del delitto". Sono alcune delle motivazioni scritte dai giudici della sesta sezione penale della Cassazione in seguito alla sentenza con cui lo scorso 1 luglio che ha confermato l' ergastolo per Paolo Bellini, l'ex esponente di Avanguardia Nazionale accusato di concorso nella strage del 2 agosto 1980, in cui morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite.

