Le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, rese note a fine 2025, confermano il ruolo di Carmine Sarcone come figura di vertice della ‘ndrangheta in Emilia-Romagna. Questo approfondimento analizza le motivazioni che hanno portato a questa conclusione, chiarendo il contesto e le implicazioni di una decisione giudiziaria che segna un importante passo nel contrasto alla criminalità organizzata nella regione.

Le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, rese note a fine 2025, attestano il ruolo di “capo” ‘ndrangheta rivestito da Carmine Sarcone in Emilia-Romagna. “Capo” non è solo il vertice della organizzazione, dicono i giudici Giuseppe De Marzo e Paolo Valiante, ma anche “colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano”. Non c’è dubbio, aggiungono, che quanto emerso dalle indagini su Carmine Sarcone è idoneo a ritenerlo un membro “qualificato”, che progressivamente ha assunto un ruolo direttivo, soprattutto quanto i fratelli Nicolino e Gianluigi sono finiti dietro le sbarre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Carmine Sarcone era al vertice della ‘ndrangheta in Emilia-Romagna”: le motivazioni della Cassazione

Leggi anche: Le motivazioni della Cassazione per la revoca degli arresti a Manfredi Catella

Leggi anche: “Affari e politica, le mani della ‘Ndrangheta in Emilia”: definitiva la condanna del boss Francesco Grande Aracri

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

“Carmine Sarcone era al vertice della ‘ndrangheta in Emilia-Romagna”: le motivazioni della Cassazione - Le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, rese note a fine 2025, attestano il ruolo di “capo” ‘ndrangheta rivestito da Carmine Sarcone in Emilia- ilfattoquotidiano.it