Strage di Crans-Montana Cristina Chiabotto e famiglia in vacanza nella località della strage | Che tragedia

Cristina Chiabotto e la sua famiglia si trovavano a Crans-Montana al momento della tragedia avvenuta nella località. La showgirl torinese ha condiviso su Instagram un messaggio per rassicurare fans e familiari, confermando di stare bene. La notizia ha suscitato grande attenzione, sottolineando la vicinanza di persone note alla comunità locale in un momento difficile.

Cristina Chiabotto a Crans-Montana mentre esplode l’inferno: il messaggio dopo la strage che sconvolge la Svizzera - Cristina Chiabotto e la sua famiglia erano in paese al momento dei fatti, ma non si trovavano nella zona del bar quando è scoppiato l’incendio. giornalelavoce.it

Crans Montana, Cristina Chiabotto in vacanza nel paese della strage. «Stiamo bene, ma che tragedia» - La conduttrice torinese si trovava nella località svizzera al momento dell’esplosione, anche se non nel locale coinvolto dall’incendio ... torino.corriere.it

Strage di Crans Montana, l'ambasciatore italiano Cornado: sei italiani dispersi e 13 in ospedale #ANSA - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana, l'omaggio alle vittime: la veglia fuori dal locale x.com

