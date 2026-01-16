Stipendi docenti e ATA NoiPA | arretrati in pagamento entro gennaio adeguamenti in busta paga

NoiPA ha aggiornato il cedolino di gennaio per docenti e personale ATA, applicando le nuove tabelle retributive del CCNL 2022-2024. Gli arretrati relativi agli stipendi dovrebbero essere corrisposti entro gennaio, con gli adeguamenti salariali riflessi direttamente in busta paga. La comunicazione ufficiale conferma l’aggiornamento delle retribuzioni previste dal contratto firmato a dicembre 2025.

NoiPA informa di aver aggiornato il cedolino di gennaio per il personale del comparto Istruzione e Ricerca, applicando le nuove tabelle retributive previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 2022-2024, firmato il 23 dicembre 2025 presso l’Aran. Il contratto interessa oltre un milione e duecentomila dipendenti: docenti, personale ATA, ricercatori, tecnologi, lettoriCEL, tecnici e amministrativi del settore scolastico, universitario, della ricerca e dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM). Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, “la media delle somme corrisposte raggiunge 1. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

