Stellantis Fim Cisl | Il 2026 anno difficile Scelte strategiche per lo stabilimento di Melfi

Stellantis e Fim Cisl segnalano che il 2026 si preannuncia come un anno complesso per lo stabilimento di Melfi. I dati relativi alla produzione del 2025, diffusi recentemente, evidenziano alcune criticità che richiedono strategie mirate per affrontare le sfide future. La situazione richiede attenzione e pianificazione per garantire il mantenimento dell’occupazione e la sostenibilità dello stabilimento.

"Dai dati diffusi oggi dalla Fim Cisl nazionale e presentati dal segretario generale Ferdinando Uliano sull'andamento produttivo 2025 degli stabilimenti Stellantis emergono elementi chiari e preoccupazioni per lo stabilimento di Melfi. Nel 2025 sono state prodotte 32.760 autovetture, il dato più basso della storia dell'impianto sostanzialmente dimezzato rispetto al 2024, quando la produzione si era attestata a 62.080 unità. Questa forte contrazione produttiva ha comportato ripercussioni negative anche sul piano occupazionale, affrontate finora attraverso strumenti alternativi, come le incentivazioni all'uscita su base volontaria".

