Elezioni Rsa alla Stellantis Atessa | Fim Cisl è prima con 17 delegati su 39

Chietitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono svolte, nello stabilimento Stellantis Atessa, le elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale. Le urne si sono chiuse alle 22.45 di lunedì 17 novembre: hanno votato 3547 lavoratori (collegio operai e collegio impiegati), l’81,5% degli aventi diritto. Alle 10 di martedì 18 è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

