Stazione Termini a Roma le immagini delle telecamere mostrano l' aggressione al funzionario

Le immagini delle telecamere della Stazione Termini a Roma mostrano un'aggressione ai danni di un funzionario. Giuseppe Gorca, rappresentante del Comitato Cittadini Esquilino, evidenzia come l’area rappresenti un punto di riferimento per attività criminali organizzate. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione del contesto urbano nella zona centrale della capitale.
La trasmissione "Dritto e Rovescio" mostra le immagini delle telecamere di video sorveglianza che, sabato 11 gennaio nella zona della stazione Termini a Roma, hanno ripreso l'aggressione a un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy di 57 anni. Sono le 22:14 quando si intravede a terra un uomo con intorno un gruppo di persone. Trascorsi due minuti nell'inquadratura entra una figura che si avvicina al gruppo, nella mano destra sembra tenere una busta e nell'altra un telefono che avvicina all'orecchio. Si tratta di un uomo che secondo le autorità è autore insieme ad altri del brutale pestaggio che ha quasi ucciso il funzionario del ministero attualmente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del policlinico Umberto I di Roma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
