Funzionario del Ministero delle Imprese brutalmente aggredito nei pressi della stazione Roma Termini due i fermati

Nella zona della stazione Roma Termini si sono verificati due episodi di violenza nelle ultime ore. Un funzionario del Ministero delle Imprese è stato aggredito brutalmente e sono stati fermati due sospetti. Circa un'ora dopo, sempre nei pressi della stazione, un rider di 23 anni è stato vittima di un’altra aggressione. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza nell’area, al centro di attenzione delle autorità.

