Roma doppia aggressione alla stazione Termini | funzionario del ministero delle Imprese ridotto in fin di vita

Nella notte a Roma, la stazione Termini è stata teatro di un grave episodio di violenza. Un uomo di 57 anni, italiano, è stato brutalmente aggredito in via Giolitti e si trova in condizioni critiche. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra residenti e autorità, che stanno indagando sulle cause e sui responsabili.

Notte di paura alla stazione Termini di Roma. Un uomo di 57 anni, italiano, è stato massacrato di botte e ridotto in fin di vita alle 23, mentre si trovava in via Giolitti. Si tratta, riporta l’ Ansa, di un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il 57enne, ridotto in gravissime condizioni, è ricoverato, in prognosi riservata, nella terapia intensiva del policlinico Umberto I di Roma. Ha riportato lesioni e fratture soprattutto al volto. Fermato il presunto aggressore. Un cittadino tunisino di circa venti anni è stato sottoposto a fermo per l’aggressione al funzionario ministeriale avvenuta ieri sera. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Aggressione a Termini, ridotto in fin di vita un funzionario del ministero delle Imprese. Fermato un cittadino tunisino Leggi anche: Roma, doppia aggressione a Termini. Uomo picchiato e ridotto in fin di vita, rider ferito poco dopo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Terrore a Roma, due aggressioni alla stazione Termini. Un uomo pestato e ridotto in fin di vita, un altro ferito poco dopo - Un uomo si trova in ospedale in fin di vita in seguito a una grave aggressione subita ieri sera dopo le 22 in via Giolitti a Roma, vicino alla stazione Termini. affaritaliani.it

Roma, due aggressioni vicino alla stazione Termini. Grave un funzionario 57enne del ministero delle Imprese. Un rider ferito un'ora dopo - Nella notte un uomo, funzionario del ministero delle Imprese, è stato picchiato brutalmente in via Giolitti. roma.corriere.it

Roma, doppia aggressione nella zona di Termini - Notte di violenza a Roma, nei pressi della stazione Termini, dove sabato sera si sono verificate due gravi aggressioni in poche ore. mam-e.it

