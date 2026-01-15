Startlist sprint femminile biathlon Ruhpolding 2026 | orario tv streaming italiane in gara
La startlist della sprint femminile di biathlon a Ruhpolding, in Germania, per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, sarà disponibile domani, venerdì 16 gennaio, alle ore 14. L’evento sarà trasmesso in diretta su TV e streaming, con le italiane in gara pronte a competere in questa importante prova di stagione.
La terza gara del programma di Ruhpolding, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena domani, venerdì 16 gennaio, alle ore 14.30, la 7.5 km sprint femminile. Saranno 105 le atlete complessivamente al via, e l’Italia sarà protagonista con cinque azzurre: a rappresentare i colori del Bel Paese saranno Hannah Auchentaller con il pettorale numero 5, Michela Carrara con il 31, Lisa Vittozzi con il 52, Dorothea Wierer con il 64 e Linda Zingerle con il 77. La diretta tv della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Startlist staffetta femminile biathlon Ruhpolding 2026: orario, tv, streaming, quartetti in gara
Leggi anche: Startlist sprint femminile biathlon Hochfilzen 2025: orario, tv, streaming, italiane in gara
Startlist sprint femminile Oberhof 2026: orario, programma, tv, streaming; La Coppa del Mondo riparte da Oberhof tra tante assenze e qualche rientro: le startlist delle Sprint; Biathlon – La start list della staffetta femminile: ecco le scelte dell’Italia; A che ora il biathlon oggi in tv: startlist sprint maschile e femminile Oberhof, programma, streaming.
Startlist sprint femminile biathlon Ruhpolding 2026: orario, tv, streaming, italiane in gara - La terza gara del programma di Ruhpolding, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it
Quando partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nella sprint di Ruhpolding 2026: n. di pettorale, orario esatto, tv - 5 km sprint femminile di Ruhpolding, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2025- oasport.it
La Coppa del Mondo riparte da Oberhof tra tante assenze e qualche rientro: le startlist delle Sprint - Dopo la pausa natalizia la Coppa del Mondo di biathlon riparte da Oberhof, con la classica tappa tedesca che aprirà un gennaio anomalo, visto che in calendario ... neveitalia.it
Biathlon World Cup 25-26, Race 22, Mass Start Men, Annecy, France
Biathlon – La startlist delle sprint di Oberhof. Giacomel con il 62 facebook
Exciting news for cycling fans! The provisional startlist for the 2026 Tour Down Under is here. Featuring 20 teams, including all 18 WorldTour squads, the race kicks off the international men's calendar from January 20-25. Discover the full lineup now at ift.tt/itC x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.