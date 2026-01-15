Startlist sprint femminile biathlon Ruhpolding 2026 | orario tv streaming italiane in gara

La startlist della sprint femminile di biathlon a Ruhpolding, in Germania, per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, sarà disponibile domani, venerdì 16 gennaio, alle ore 14. L’evento sarà trasmesso in diretta su TV e streaming, con le italiane in gara pronte a competere in questa importante prova di stagione.

La terza gara del programma di Ruhpolding, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena domani, venerdì 16 gennaio, alle ore 14.30, la 7.5 km sprint femminile. Saranno 105 le atlete complessivamente al via, e l’Italia sarà protagonista con cinque azzurre: a rappresentare i colori del Bel Paese saranno Hannah Auchentaller con il pettorale numero 5, Michela Carrara con il 31, Lisa Vittozzi con il 52, Dorothea Wierer con il 64 e Linda Zingerle con il 77. La diretta tv della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

