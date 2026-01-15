Non ti pago! Salvo Ficarra e Carolina Rosi al Teatro Verdi nel segno di Eduardo De Filippo

Al Teatro Verdi, Salvo Ficarra e Carolina Rosi portano in scena

Quando Dal 15012026 al 18012026 Da giovedì a sabato alle ore 21; domenica ore 18 Prezzo da 18 a 40 euro Al Teatro Verdi appuntamento con "Non ti pago!", commedia di Eduardo De Filippo interpretata da Salvo Ficarra e Carolina Rosi. Lo spettacolo, organizzato dal Teatro Pubblico Campano, è in programma da giovedì 15 a domenica 18 gennaio. La rappresentazione riporta sul palcoscenico l'ultima regia firmata da Luca De Filippo nel 2015, a dieci anni dalla sua morte. L'allestimento conserva la scenografia originale di Gianmaurizio Fercioni, il disegno luci di Stefano Stacchini e le musiche di Nicola Piovani. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

