Non ti pago con Salvo Ficarra e Carolina Rosi in scena a Bari

La stagione del Comune di Bari, organizzata in collaborazione con Puglia Culture, accoglie uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: l’esclusiva regionale di Non ti pago di Eduardo De Filippo, in scena al Teatro Piccinni da martedì 2 dicembre a domenica 7 dicembre 2025. Le rappresentazioni si. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Straordinario riscontro di pubblico al Teatro San Ferdinando per lo spettacolo "Non ti pago!" di Eduardo De Filippo, nell'ulltima regia di Luca De Filippo, con Carolina Rosi e Salvo Ficarra. Tutte le repliche,in programma fino a domenica, sono sold-out! @carop - facebook.com Vai su Facebook

Salvo Ficarra e Carolina Rosi in “Non ti pago” al San Ferdinando - e fu la sua ultima regia realizzata come sempre con la sua Compagnia di teatro, composta da amici e ... Lo riporta napolivillage.com

Dieci anni senza Luca, al San Ferdinando con Carolina Rosi e Ficarra torna Non ti pago! - A un decennio dall’ultima regia di Luca De Filippo, quando la sua Compagnia, temprata dal suo rigore e da quella creatività limpida e inesauribile, riportò in ... Come scrive 2anews.it

Il regalo di Carolina per Luca - Il 27 novembre alle sette di sera Carolina Rosi e la compagnia De Filippo sono andati in scena al San Ferdinando di Napoli, il teatro di Eduardo, in camerino ci sono ancora i suoi vestiti così piccoli ... Scrive repubblica.it