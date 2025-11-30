Non ti pago con Salvo Ficarra e Carolina Rosi in scena a Bari

Baritoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione del Comune di Bari, organizzata in collaborazione con Puglia Culture, accoglie uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: l’esclusiva regionale di Non ti pago di Eduardo De Filippo, in scena al Teatro Piccinni da martedì 2 dicembre a domenica 7 dicembre 2025. Le rappresentazioni si. 🔗 Leggi su Baritoday.it

