Sprechi UE | 1,6 milioni per studiare i capelli delle donne musulmane

Un progetto in Belgio analizza come i capelli delle donne musulmane influenzino aspetti della vita quotidiana. Con un finanziamento di circa 1,6 milioni di euro della UE, lo studio si concentra sulle pratiche culturali e sociali legate ai capelli, offrendo una prospettiva approfondita sulle scelte e le sfide di questa comunità. L’iniziativa mira a promuovere una maggiore comprensione e inclusione, rispettando le diversità culturali.

di Giulia Sorrentino – A denunciarlo è la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone: “Ho scoperto che Bruxelles sta buttando via quasi due milioni di euro dei contribuenti per studiare ‘capelli, identità, bellezza e identità personale nel contesto musulmano: paesaggi emotivi e femminilità in evoluzione oltre il velo’”. Un progetto che sarebbe portato avanti dall’Università di Gent in Belgio che analizza come i capelli delle donne musulmane influenzino la vita quotidiana. “È l’ennesima dimostrazione della distanza siderale tra le priorità dei cittadini europei e le ossessioni ideologiche della Commissione europea”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sprechi UE: 1,6 milioni per studiare i capelli delle donne musulmane Leggi anche: Sprechi Ue per progetti pro Islam: 1,6 milioni per studiare i capelli delle donne musulmane Leggi anche: Più di 30 milioni dai fondi europei per studiare l’islam e i capelli delle musulmane: la denuncia di Sardone Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sprechi Ue per progetti pro Islam: 1,6 milioni per studiare i capelli delle donne musulmane; Sprechi Ue per progetti pro Islam | 1,6 milioni per studiare i capelli delle donne musulmane; Islam, i capelli delle donne: l'ultima vergogna Ue, quanti soldi buttiamo | .it; Islam i capelli delle donne | l' ultima vergogna Ue quanti soldi buttiamo. Sprechi Ue per progetti pro Islam: 1,6 milioni per studiare i capelli delle donne musulmane - A denunciarlo è la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone: “Ho scoperto che Bruxelles sta buttando via quasi due milioni di euro dei contribuenti" ... msn.com

