Sprechi Ue per progetti pro Islam | 1,6 milioni per studiare i capelli delle donne musulmane

Recentemente sono emersi fondi europei destinati a un progetto di ricerca sui capelli delle donne musulmane, con un investimento di circa 1,6 milioni di euro. Questa iniziativa ha suscitato discussioni sulla destinazione delle risorse comunitarie e sulle priorità dell’Unione Europea nel finanziamento di progetti culturali e sociali. È importante analizzare con attenzione le finalità e le implicazioni di tali investimenti pubblici.

Pioggia di fondi europei pro islam? Si parla di un milione e 600 mila euro destinati a un progetto di ricerca sui capelli delle donne musulmane. A denunciarlo è la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone: “Ho scoperto che Bruxelles sta buttando via quasi due milioni di euro dei contribuenti per studiare ‘capelli, identità, bellezza e identità personale nel contesto musulmano: paesaggi emotivi e femminilità in evoluzione oltre il velo’”. Un progetto che sarebbe portato avanti dall’Università di Gent in Belgio che analizza come i capelli delle donne musulmane influenzino la vita quotidiana. "È l’ennesima dimostrazione della distanza siderale tra le priorità dei cittadini europei e le ossessioni ideologiche della Commissione europea”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sprechi Ue per progetti pro Islam: 1,6 milioni per studiare i capelli delle donne musulmane Leggi anche: Dall’Ue budget record di 728 milioni per 349 ricercatori: tre progetti finanziati in Campania Leggi anche: Fondi Ue, Interreg Italia-Malta chiude in anticipo: 33 progetti per quasi 48 milioni di euro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dall’UE 2,2 milioni di euro per l’integrazione dei Rom/ I progetti: sport, teatro, concerti e ambientalismo - Rom, dall'UE 2,2 milioni di euro per i progetti di integrazione: la denuncia di Sardone sullo spreco di fondi pubblici ... ilsussidiario.net

BASTA CON GLI SPRECHI DELL'UNIONE EUROPEA Ho scoperto incredibili fondi elargiti dalla Commissione europea per progetti per l' #integrazione dei #rom: 60mila euro per tornei di tennis a favore dell’inclusione sociale; 700mila euro per migliorare l x.com

