L’eurodeputata Silvia Sardone denuncia l’utilizzo di oltre 30 milioni di euro di fondi europei per progetti di ricerca sull’Islam e sui capelli delle donne musulmane. La questione solleva preoccupazioni sulla trasparenza e le priorità delle politiche europee, evidenziando una possibile deriva verso un’attenzione eccessiva verso determinati temi culturali e religiosi. Questa situazione richiede un’analisi approfondita delle finalità e dell’allocazione delle risorse comunitarie.

Se l’inclusione dei rom è una priorità per l’Unione europea, si può dire lo stesso per i musulmani. A denunciare l’ennesima deriva islamogoscista dell’organizzazione continentale è stata l’eurodeputata leghista Silvia Sardone, che ha sottolineato un dato piuttosto inquietante: «Un milione e 600 mila euro di fondi europei per un progetto di ricerca sui capelli delle donne musulmane. Ho scoperto che Bruxelles sta buttando via quasi due milioni di euro dei contribuenti per studiare “capelli, identità, bellezza e identità personale nel contesto musulmano: paesaggi emotivi e femminilità in evoluzione oltre il velo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Più di 30 milioni dai fondi europei per studiare l’islam e i capelli delle musulmane: la denuncia di Sardone

Leggi anche: Sprechi Ue per progetti pro Islam: 1,6 milioni per studiare i capelli delle donne musulmane

Leggi anche: L’Ue ha stanziato milioni per i rom, l’inclusione e l’ambientalismo. La denuncia di Sardone: “Siamo alle solite…”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Da Regione Lombardia 30 milioni di fondi per la tutela delle foreste - La Regione Lombardia stanzia quasi 30 milioni di euro a sostegno della tutela, della prevenzione e del ripristino del patrimonio forestale. ansa.it

Per la riqualificazione i fondi a disposizione ammontano a 145 milioni - facebook.com facebook

Attività produttive, 40 milioni dalla Regione e fondi europei per imprese e crescita. In terza e sesta Commissione di @crpiemonte Defr e Bilancio 2026-2028: anche nuovi bandi per innovazione e ricerca, fibra nelle aree bianche e facilitazione digitale x.com