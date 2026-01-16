Spedizione punitiva di venti incappucciati al Colosseo | accoltellato un 22enne

Nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15, davanti al Colosseo, si è verificata una spedizione punitiva con venti uomini incappucciati, durante la quale un giovane di 22 anni è stato accoltellato. L’aggressione, rivolta a un gruppo di ragazzi nordafricani, evidenzia ancora una volta le tensioni e la vulnerabilità della zona in orario notturno. Indagini in corso per chiarire i motivi e responsabilità dell’accaduto.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.