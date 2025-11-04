Spedizione punitiva in stazione il testimone | Erano in 20 incappucciati e coperti Cercavano giovani arabi

Una ventina di ragazzi incappucciati al punto che, di loro, «si vedevano solo i loro occhi e le loro mani»: così, come un?orda più che come un gruppo, sarebbe. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Spedizione punitiva in stazione, il testimone: «Erano in 20 incappucciati e coperti. Cercavano giovani arabi»

