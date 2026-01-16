Spedizione punitiva contro il ragazzo che aveva picchiato il figlio a Torino il boss Gianluca Moscatiello arrestato dopo tre settimane di latitanza

Nella notte di ieri, a Torino, la polizia ha arrestato Gianluca Moscatiello, 49 anni, latitante dal dicembre 2025. L'operazione segue una serie di eventi legati a una spedizione punitiva contro un ragazzo coinvolto in un episodio di violenza. Moscatiello, considerato un importante esponente della criminalità organizzata, è stato catturato dopo tre settimane di ricerca.

Nella notte di ieri, giovedì 15 gennaio 2026, gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato di Torino hanno arrestato il boss della camorra Gianluca Moscatiello, 49 anni, che era latitante dallo scorso 23 dicembre 2025. Era ricercato in quanto ritenuto mandante della spedizione punitiva nei confronti di un ragazzo che aveva avuto uno scontro con suo figlio, mandandolo all'ospedale, e che il 9 marzo 2025 era stato malmenato e sequestrato, prima di essere rilasciato. Per l'accaduto erano stati arrestati tre suoi scagnozzi, mentre il figlio è indagato e sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Torino, spedizione punitiva dopo una lite tra ragazzi: arrestato l’ex boss Moscatiello

Leggi anche: Arrestato a Torino il sedicente re dei maranza Don Alì: il fermo dopo la spedizione punitiva contro un maestro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L’ultimo EPISODIO; Agguato notturno davanti al Colosseo contro ragazzi di origine nordafricana; Spedizione punitiva contro il ragazzo che aveva picchiato il figlio, il boss arrestato dopo tre settimane di latitanza; Spedizione punitiva ai danni di un ragazzo: scattano gli arresti.

Spedizione punitiva a Torino, 17enne picchiato e rapito: in manette un 49enne - Arrestato a Torino un 49enne che lo scorso 9 marzo, aggredì e sequestrò insieme ad un gruppo un 17enne durante una spedizione punitiva dopo una discussione sera precedente in discoteca. torinoggi.it