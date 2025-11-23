Arrestato a Torino il sedicente re dei maranza Don Alì | il fermo dopo la spedizione punitiva contro un maestro
Il tiktoker "re dei maranza" Don Alì è stato arrestato a Torino: è accusato di atti persecutori e diffamazione aggravata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Il cosiddetto "Re dei Maranza" arrestato a Torino! Si tratta del 24enne Said Alì, tiktoker di origine marocchina, con 338 mila follower sui social, noto per diffondere online i video di aggressioni e minacce. Grazie agli agenti della Squadra Mobile della Polizia di
Così faceva anche il tiktoker Don Alì, arrestato a Torino. #Tg1 Silvia Balducci
Don Alì arrestato a Torino, il re dei maranza in manette - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del 24enne di origine marocchina, noto sui so ... Da adnkronos.com
Arrestato a Torino il sedicente re dei maranza Don Alì: il fermo dopo la spedizione punitiva contro un maestro - Il tiktoker "re dei maranza" Don Alì è stato arrestato a Torino: i motivi del fermo e della pericolosità riconosciuta dal giudice ... Secondo virgilio.it
Arrestato il “Re dei Maranza”: Don Alì finisce in manette nelle cantine della Barriera di Milano - Ricercato da giorni, il tiktoker 24enne accusato di atti persecutori e diffamazione aggravata si nascondeva in un palazzo della periferia torinese. Lo riporta giornalelavoce.it