Arrestato a Torino il sedicente re dei maranza Don Alì | il fermo dopo la spedizione punitiva contro un maestro

Notizie.virgilio.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tiktoker "re dei maranza" Don Alì è stato arrestato a Torino: è accusato di atti persecutori e diffamazione aggravata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

