Torino spedizione punitiva dopo una lite tra ragazzi | arrestato l’ex boss Moscatiello

Torino – La Squadra mobile della questura di Torino ha ricostruito un’aggressione ai danni di un minorenne, avvenuta all’inizio di marzo, che ha portato a una serie di arresti e a indagini coordinate dalla pm Chiara Maina. La vicenda, secondo quanto emerge dagli atti, prende le mosse da un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Arrestato a Torino il sedicente re dei maranza Don Alì: il fermo dopo la spedizione punitiva contro un maestro

Leggi anche: Una coltellata all’uscita da scuola. La spedizione punitiva dopo la lite e la pista dello scambio di persona

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Torino, 17enne picchiato e rapito avvolto in un lenzuolo: spedizione punitiva; Dal litigio in discoteca al sequestro: la spedizione punitiva contro un 17enne; Pestato e rapito a 17 anni dopo la rissa tra ragazzi: così il boss vendica il figlio; Studente 18enne accoltellato da tre coetanei a scuola: la spedizione punitiva dopo una lite sul bus. Ma era il ragazzo sbagliato.

Pestato e rapito a 17 anni dopo la rissa tra ragazzi: così il boss vendica il figlio - Quattro arrestati per la spedizione punitiva contro un adolescente Il pm: a organizzarla l’ex camorrista Moscatiello trasferito a Torino Svenuto per le botte, ... msn.com