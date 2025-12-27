Torino spedizione punitiva dopo una lite tra ragazzi | arrestato l’ex boss Moscatiello
Torino – La Squadra mobile della questura di Torino ha ricostruito un’aggressione ai danni di un minorenne, avvenuta all’inizio di marzo, che ha portato a una serie di arresti e a indagini coordinate dalla pm Chiara Maina. La vicenda, secondo quanto emerge dagli atti, prende le mosse da un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
