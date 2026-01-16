South Korea ex-president Yoon found guilty of obstruction over martial law bid

L’ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol è stato dichiarato colpevole di aver ostacolato le autorità nel tentativo di impedire l’esecuzione di un mandato di arresto. La sentenza si basa sulle accuse di aver cercato di ostacolare le procedure legali durante un procedimento giudiziario. La decisione si inserisce nel quadro delle recenti questioni giudiziarie che coinvolgono figure di spicco della politica sudcoreana.

SEOUL, Jan 16 (Reuters) - A South Korean court on Friday found former president Yoon Suk Yeol guilty of obstructing authorities from executing an arrest warrant related t.

L’ex presidente della Corea del Sud, sotto processo per insurrezione, è accusato anche di aver aiutato la Corea del Nord - yeol, già accusato di insurrezione per il suo tentativo di imporre la legge marziale il 3 dicembre 2024, è stato accusato anche di abuso di potere e ... ilpost.it

Corea del Sud, chiesta la pena di morte per l’ex presidente Yoon Suk Yeol - Corea del Sud, chiesta la pena di morte per l'ex presidente Yoon Suk Yeol. msn.com

