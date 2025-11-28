Irregolarità in un cantiere edile nella zona di piazza Dante sanzionato il titolare della ditta

Un’operazione mirata al contrasto del lavoro sommerso e alla tutela della sicurezza nei cantieri ha portato a un nuovo intervento dei carabinieri della stazione di Piazza Dante di Catania, supportati dal personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Durante un controllo in un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gravi irregolarità nel cantiere a Monti, in azioone i carabineiri - facebook.com Vai su Facebook

Cantiere viale Papiniano, no al sequestro: “Irregolarità assolute, ma costruttori in buona fede” milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Operai bruciano bancali di un cantiere edile: multa da oltre 6 mila euro e denuncia - Operai bruciano materiali di scarto di un cantiere edile, perlopiù bancali in legno, in Valnerina e il titolare della ditta finisce nei guai: multa salata e denuncia per aver smaltito illegalmente rif ... Riporta umbria24.it

Collepasso, sequestrato cantiere edile abusivo con piscina: una denuncia - I carabinieri del Nucleo Forestale di Gallipoli hanno posto sotto sequestro un cantiere edile, nella zona panoramica della Serra di Sant'Eleuterio, in agro di Collepasso (area ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it