Terni irregolarità riscontrate in un esercizio di vicinato | sanzioni amministrative e sospensione dell’attività di preparazione

Da ternitoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 dicembre, a Terni, si è conclusa un’operazione di controllo mirata a verificare il rispetto delle normative negli esercizi di vicinato. Durante l’intervento sono state riscontrate irregolarità che hanno portato all’applicazione di sanzioni amministrative e alla sospensione temporanea dell’attività di preparazione. L’intervento rientra in un’azione più ampia volta a garantire la regolarità delle attività commerciali nel rispetto delle norme vigenti.

Una vasta operazione finalizzata a garantire il rispetto delle norme, è stata portata a termine anche nella giornata di giovedì 15 dicembre. Controlli amministrativi su alcuni esercizi commerciali del centro storico disposti dal Questore Michele Abenante e rientranti in ‘Alto impatto’ dove sono stati monitorate anche novantasette persone e trentuno veicoli, in diverse zone della città. Secondo la ricostruzione degli inquirenti nel corso delle verifiche eseguite dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, sono state riscontrate irregolarità amministrative e sanitarie in un esercizio di vicinato con contestazione di violazioni relative - tra l’altro - alla mancata indicazione dei prezzi, all’occupazione abusiva di suolo pubblico e alla preparazione di alimenti non comunicata all’autorità sanitaria. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Giro di vite della polizia a San Cristoforo, riscontrate irregolarità in alcune attività commerciali: pioggia di sanzioni

Leggi anche: Benevento. Stop alla vendita in un esercizio commerciale: riscontrate gravi violazioni igienico-sanitarie e prodotti privi di tracciabilità

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Terni. Il bilancio del Santa Maria in altalena: perdita di esercizio di 5 milioni di euro - L’azienda ospedaliera “Santa Maria” di Terni ha chiuso il 2024 con una perdita di esercizio da 5 milioni e 611 mila euro, facendo molto meglio delle altre aziende regionali, il cui deficit risulta ... ilmessaggero.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.