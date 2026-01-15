Terni irregolarità riscontrate in un esercizio di vicinato | sanzioni amministrative e sospensione dell’attività di preparazione

Il 15 dicembre, a Terni, si è conclusa un’operazione di controllo mirata a verificare il rispetto delle normative negli esercizi di vicinato. Durante l’intervento sono state riscontrate irregolarità che hanno portato all’applicazione di sanzioni amministrative e alla sospensione temporanea dell’attività di preparazione. L’intervento rientra in un’azione più ampia volta a garantire la regolarità delle attività commerciali nel rispetto delle norme vigenti.

Una vasta operazione finalizzata a garantire il rispetto delle norme, è stata portata a termine anche nella giornata di giovedì 15 dicembre. Controlli amministrativi su alcuni esercizi commerciali del centro storico disposti dal Questore Michele Abenante e rientranti in 'Alto impatto' dove sono stati monitorate anche novantasette persone e trentuno veicoli, in diverse zone della città. Secondo la ricostruzione degli inquirenti nel corso delle verifiche eseguite dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, sono state riscontrate irregolarità amministrative e sanitarie in un esercizio di vicinato con contestazione di violazioni relative - tra l'altro - alla mancata indicazione dei prezzi, all'occupazione abusiva di suolo pubblico e alla preparazione di alimenti non comunicata all'autorità sanitaria.

