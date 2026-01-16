Soldati in Groenlandia no dell' Italia | Cento militari lì? Sembra una barzelletta | La tradizione Usa di espandersi a suon di dollari

L’Italia ha espresso una posizione di principio sulla presenza militare in Groenlandia, sottolineando l’importanza di una risposta responsabile fondata su deterrenza e cooperazione internazionale. Il ministro della Difesa ha evidenziato come sia stata richiesta alla NATO di coordinare eventuali iniziative, mantenendo un atteggiamento prudente e orientato alla stabilità. Questa posizione riflette l’approccio italiano nel rispetto degli impegni internazionali e della diplomazia multilaterale.

ROMA - In chiaro c’è la battuta rivelatrice del ministro della Difesa Guido Crosetto tra i busti del Senato: «Cosa fanno cento, duecento o trecento soldati di qualunque nazionalità in Groenlandia? Sembra l’inizio di una barzelletta. Non è una gara a chi manda i militari in giro per il mondo, il nostro è un atteggiamento razionale. Abbiamo chiesto che fosse la Nato a coordinare. Bisogna unire e non spaccare». Dietro le quinte c’è anche la riunione di un’ora e mezza, tra i marmi bianchi della Farnesina, del ministro degli Esteri Antonio Tajani con gli ambasciatori italiani in Danimarca, alla Nato e a Bruxelles. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

