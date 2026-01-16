Soldati in Groenlandia no dell' Italia | Cento militari lì? Sembra una barzelletta | La tradizione Usa di espandersi a suon di dollari
L’Italia ha espresso una posizione di principio sulla presenza militare in Groenlandia, sottolineando l’importanza di una risposta responsabile fondata su deterrenza e cooperazione internazionale. Il ministro della Difesa ha evidenziato come sia stata richiesta alla NATO di coordinare eventuali iniziative, mantenendo un atteggiamento prudente e orientato alla stabilità. Questa posizione riflette l’approccio italiano nel rispetto degli impegni internazionali e della diplomazia multilaterale.
ROMA - In chiaro c’è la battuta rivelatrice del ministro della Difesa Guido Crosetto tra i busti del Senato: «Cosa fanno cento, duecento o trecento soldati di qualunque nazionalità in Groenlandia? Sembra l’inizio di una barzelletta. Non è una gara a chi manda i militari in giro per il mondo, il nostro è un atteggiamento razionale. Abbiamo chiesto che fosse la Nato a coordinare. Bisogna unire e non spaccare». Dietro le quinte c’è anche la riunione di un’ora e mezza, tra i marmi bianchi della Farnesina, del ministro degli Esteri Antonio Tajani con gli ambasciatori italiani in Danimarca, alla Nato e a Bruxelles. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: **Groenlandia: Crosetto, 'invio militari? 100, 200 lì che fanno? Sembra barzelletta...'**
Leggi anche: Groenlandia, Crosetto: ‘invio di 200 militari? Sembra una barzelletta’
Groenlandia, il no dell'Italia all'invio di soldati. Crosetto: «100 militari lì? Sembra l'inizio di una barzelletta». La linea per difendere l'Artico; Groenlandia, arrivano soldati europei. Nielsen: Dialogo e diplomazia strada giusta; Soldati in Groenlandia, Meloni da Tokyo pronta a dire no; L’Ue difende la Groenlandia, i sovranisti no.
Soldati in Groenlandia, no dell'Italia. Crosetto: «Cosa ci fanno 100 militari lì? Sembra l'inizio di una barzelletta». La linea per difendere l'Artico - L'Italia sostiene una risposta «responsabile, basata su deterrenza e cooperazione». msn.com
Tanto Trump non attacca. L'Italia non manda soldati in Groenlandia - "Credo debba sempre prevalere il dialogo" afferma Tajani. huffingtonpost.it
Groenlandia, 100 soldati europei sull'isola? "Per Trump non cambia nulla" - L'anima europea della Nato si muove ma gli Stati Uniti tirano dritto. adnkronos.com
Groenlandia, 100 soldati europei sull'isola "Per Trump non cambia nulla" "Cento, duecento soldati in Groenlandia che fanno Sembra l'inizio di una barzelletta...". Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo ai cronisti al Senato, archivia le iniziative d - facebook.com facebook
Sono arrivati i primi soldati europei in #Groenlandia x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.